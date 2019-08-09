رياضة | ماركا: ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وكتبت الصحيفة الاسبانية: " خريطة طريق لريال مدريد للتوقيع مع نيمار ، جميع المفاتيح لرؤية البرازيلي بـ القميص الأبيض"، في إشارة لجهود إدارة الملكي لحسم صفقة اللاعب البرازيلي. وأكدت الصحيفة تراجع نادي ريال مدريد عن التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد: " نعم الآن ، ريال مدريد يقول وداعا لبوغبا ... ومرحبا لنيمار؟". ويتنافس قطبي الكرة الاسبانية برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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