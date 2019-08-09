رياضة | بوكتينيو ينتقد مسئولي البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكتينيو ينتقد مسئولي البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو اليوم الجمعة، إن المسؤولين عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ارتكبوا خطأ فادحاً بإنهاء فترة الانتقالات الأخيرة مبكراً مقارنة ببطولات الدوري الأوروبية الأخرى.

ولم يعد بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الكبرى ضم لاعبين جدد بعد انتهاء الموعد النهائي لفترة الانتقالات أمس الخميس، في حين لا تزال الفرصة قائمة أمام أندية إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا لتعزيز صفوفها.

ويتبقى عام واحد فقط على انتهاء عقدي كريستيان إريكسن لاعب الوسط والمدافع توبي ألدرفيريلد، ويركز ريال مدريد على ضم إريكسن تحديداً.

وإذا تلقى اللاعب عرضاً مغرياً قبل إغلاق فترة الانتقالات الدوري الإسباني فمن الممكن أن يغادر اللاعب الدنماركي المؤثر صفوف توتنهام تاركاً ثغرة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني بوكيتينو لن يستطيع معالجتها حتى حلول يناير 2020.

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وقال بوكيتينو، الذي سيبدأ موسمه السادس مع توتنهام حين يستضيف أستون فيلا على ملعبه غداً السبت، للصحافيين: "أشعر بسعادة كبيرة عن تشكيلة فريقي بعد أن انتهت فترة الانتقالات في إنجلترا، لكننا لسنا في وضع جيد بالمقارنة مع الأندية الأوروبية الأخرى لأن أمامها 20 يوماً أخرى لمواصلة العمل (وضم اللاعبين) وهذا خطأ فادح من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للسماح بذلك".

وأضاف: "من ناحية، فإن الأمر جيد لأن الأندية تبدأ الموسم (وهي تعرف تشكيلتها) لكن في الوقت ذاته، فقد فتحنا الباب أمام أندية أوروبا للتشويش على تشكيلات فرقنا، بعد موسمين من تطبيق التجربة أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز عليه أن يراجع قراره إذا لم تغير باقي بطولات الدوري الأوروبية من قواعدها، يجب أن نعود للعمل بالطريقة نفسها".

وقال بوكيتينو إن الأمر يمس بشكل خاص الأندية الإنجليزية التي تنافس في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال المدرب الأرجنتيني: "لا يجب أن تسمح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بمنح الأندية الأوروبية هذه الميزة، ربما تختلف الأمور لو لم تكن تنافس معهم أوروبياً، لكن إذا كنت تتنافس مع الأندية الأوروبية أعتقد أن هذا خطأ فادح".