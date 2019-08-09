رياضة | زيدان يصدم الجميع ويصدر قراره بشأن ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم الجميع ويصدر قراره بشأن ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني بخصوص التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن زيدان ليس من أكبر المعجبين بـ"نيمار"، ولا يعتبر اللاعب البرازيلي من أولوياته بخصوص الصفقات الصيفية للملكي وتحديدًا في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: " عندما عُرض علي زيدان خيار التعاقد مع نيمار، المدرب الفرنسي لم يعارض ذلك بشكل تان، لكنه يري أن التعاقد مع اللاعب البرازيلي لابد وأن يتم في النصف الثاني من شهر اغسطس، بعد حسم أولويات النادي الملكي في الميركاتو".

وكانت تقارير صحفية اسبانية أكدت على وجود خلاف قوي بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بسبب رفض المدرب الفرنسي التعاقد مع اللاعب البرازيلي هذا الصيف.