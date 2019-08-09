رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر LIVERPOOL VS Norwich City منقولة الآن عبر قناة بي ان سبورت Premier League

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تشاهدون مساء اليوم، الجمعة، مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في بث مباشر ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يدخل ليفربول المباراة بقيادة محمد صلاح طامحًا من أجل حصد الثلاث نقاط الأولي له في البريميرليج أمام الصاعد الحديث لدوري الأضواء نوريتش سيتي، رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL YALLA SHOOT شاهد الآن ماتش ليفربول جودة متعددة.

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تشكيل ليفربول الرسمي أمام نوريتش سيتي :-

حراسة المرمى: أليسون

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الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، ماتيب ، أرنولد

الوسط: فاينالدوم ، كيتا ، فابينيو

الهجوم: صلاح ، فيرمينيو ، أوريجي

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