رياضة | بين ريال مدريد وبرشلونة.. نيمار يُبلغ باريس بالفريق الذي يريده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين ريال مدريد وبرشلونة.. نيمار يُبلغ باريس بالفريق الذي يريده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي بأي ثمن، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار يصر على مغادرة باريس سان جيرمان، ويضع العودة لناديه السابق برشلونة ضمن أولويات اختياراته لوجهته المقبلة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نيمار أبلغ وكيل أعماله بيني زاهافي أنه يضع الأولوية لبرشلونة بشأن وجهته المقبلة، لكنه لم يغلق الباب أمام الانتقال لنادي ريال مدريد والذي يرغب في التعاقد معه أيضًا.

ويتمسك "نيمار" بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.