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رياضة | ليكيب: نيمار يحدد فريقه الجديد

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يفضل الإنتقال لصفوف الأسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي برشلونة يظل وجهة "نيمار" المفضلة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رغم تفضيل نيمار اللعب لبرشلونة، لكن إمكانية انتقاله إلى لا يمكن استبعادها من حسابات اللاعب البرازيلي.

ويتنافس قطبي الكرة الاسبانية برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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