رياضة | ليكيب: نيمار يحدد فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب: نيمار يحدد فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يفضل الإنتقال لصفوف برشلونة الأسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي برشلونة يظل وجهة "نيمار" المفضلة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رغم تفضيل نيمار اللعب لبرشلونة، لكن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد لا يمكن استبعادها من حسابات اللاعب البرازيلي.

ويتنافس قطبي الكرة الاسبانية برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.