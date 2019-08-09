اونلاين | يلا شوت الجديد - Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم في (الجولة الاولي) | كورة لايف | كورة جول

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في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نوريتش سيتي في مباراة قوية وذلك عندما يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة القادم 9 أغسطس 2019 ميلاديا، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي kora live:

خسر الريدز لقب أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي:

تشكيل ليفربول المتوقع:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

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ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل نوريتش سيتي اليوم:

تيم كرول

جمال لويس - بين جودفري - كريتسوف زيمرمان - ماكس أروزن

ماريو فرانشيش - كيني ماك لين

أونيل هيرنانديز - ماركو شتيبرمان - إميليانو بوينديا

تيمو بوكي

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي yalla shoot:

تقام مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز ليفربول، وتقام مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.