اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتى بث مباشر الاسطورة LIVE7HD.. مباراة ليفربول ونوريتش سيتى بث مباشر بدون تقطيع HD جودة

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مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم الجمعة 9-8-2019 بجودة عالية عبر رابط بث مباشر كورة ستار kora star ، حيث يفتتح فريق ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا 2019 ووصيف الموسم الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، مبارياته بالموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بمواجهة نورويتش سيتي، على ملعب آنفيلد.

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من المقرر ان يصطدم كلا من ليفربول ونورويتش سيتي، على ملعب آنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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وسوف يتولى مايكل أوليفر إدارة مباراة الريدز ونورويتش تحكيميًا، والتي ستكون أحداثها معروضة من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2 ، علاوة على روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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الجدير بالذكر ان الريدز قد خسر لقب الدرع الخيرية أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام.

على الجهة الأخرى تأهل فريق نورويتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام بعد غياب ثلاث مواسم، وذلك بعد أن حقق لقب الشامبيونشيب للموسم المنصرم (2018-19) رفقة كلا من شيفيلد يونايتد صاحب الوصافة وأستون فيلا.