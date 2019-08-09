اونلاين | يلا شوت MIXat: بث مباشر ليفربول ونوريتش لايف بلس يلا شوت Yalla Liver ســريــع مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش رابط متعدد

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تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، مع فريق نوريتش سيتي الصاعد حديثا إلى البريميرليج في الموسم الذي سيبدأ في الساعات المقبلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA LIVE.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق نوريتش سيتي وفريق ليفربول في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، KOORA ONLINE بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA.

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يلا تابع لايف المباراة كاملة عبر اليوتيوب، وسوف يدخل فريق ليفربول المباراة بالتشكيل المتوقع كالاتي :-

أليسون - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - جوميز - هندرسون - فينالدوم - نابي كيتا - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

كورة ستار ويرغب فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال المباراة الأولى له في الدوري هذا الموسم KOORA STAR، وعدم إعطاء فرصة لمنافسه نوريتش سيتي لتحقيق أي مفاجات في افتتاح بطولة البريمرليج KORAHD.