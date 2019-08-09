اونلاين | ستريم GOAL: بث مباشر يلا شوت ليفربول ونوريتش سيتي اليوم .. كورة لايف ليفربول ونوريتش سيتي تابع لايف premierleague

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستريم GOAL: بث مباشر يلا شوت ليفربول ونوريتش سيتي اليوم .. كورة لايف ليفربول ونوريتش سيتي تابع لايف premierleague والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران مجددًا مع إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020، وسيكون عشاق فريق ليفربول ومحترفنا المصري محمد صلاح على موعد مع مواجهة نارية للريدز ضد فريق نوريتش سيتي اليوم الجمعة، 9-8-2019، علي أرضية استاد "الأنفيلد" معقل الليفر، ضمن منافسات الجولة الأولي من (البريميرليج)، شاهد بث مباشر YALLA LIVE لمباراة (LIVERPOOL) بدون تقطيع.

كورة ستار – مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول × نوريتش سيتي اليوم الجمعة في أولي جولات الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المواجهة المنتظرة بين ليفربول (MO SALAH) وفريق نوريتش سيتي في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 9 أغسطس لعام 2019، شاهد LIV7HD مباراة ليفربول بدون تقطيع KORA GOAL.

Advertisements

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نوريتش سيتي: (أليسون - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح).

التشكيل المتوقع لنوريتش سيتي أمام ليفربول: : (تيم كرول - جمال لويس - بين جودفري - كريتسوف زيمرمان - ماكس أروزن- ماريو فرانشيش - كيني ماك لين - أونيل هيرنانديز - ماركو شتيبرمان - إميليانو بوينديا - تيمو بوكي)

يسعي فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق بداية قوية لبطولة الدوري الإنجليزي بالفوز علي نوريتش سيتي وحصد النقاط الثلاث للمنافسة مبكرًا على لقب "البريميرليج"، ويمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة ليفربول ونوريتش عبر قنوات BEIN SPORTS، كما يوفر موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر ONLINE لمباراة الليفر ونوريتش KORA TODAY بأعلي جودة ومناسبة لجميع السرعات HD.