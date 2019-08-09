اونلاين | YALLA بلص 7srIIa: هنا مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر Kora OnLine يلا شوت بث مباشر ليفربول ونوريتش beIN Match HD

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تنطلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت كلًا من دولتي المغرب وتونس، والسابعة بالتوقيت العالمي، وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD 2، وتأتي المباراة بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي :-

حراسة المرمى: أليسون

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الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، ماتيب ، أرنولد

الوسط: فاينالدوم ، كيتا ، فابينيو

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، أوريجى

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