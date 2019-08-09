اونلاين | جول Tabi3live: بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يلا شوت Yalla shoot رابط شغال مشاهدة مباراة ليفربول ستار ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جول Tabi3live: بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يلا شوت Yalla shoot رابط شغال مشاهدة مباراة ليفربول ستار ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر يوم الجمعة 9-8-2019 في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي كورة لايف يوم الجمعة بدون تقطيع.

يدخل ليفربول اللقاء بهدف تحقيق اول ثلاثة نقاط في البطولة بعدما نجح يورجن كلوب المدير الفني للريدز في احتلال المركز الثاني بالبطولة بعد منافسة قوية مع مانشستر سيتي ، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر يوم الجمعة كورة أونلاين لايف hd

موعد مباراة ليفربول والقنوات الناقلة للمباراة:

تبدأ مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية في قمة نارية ينتظرها الجماهير المصرية والعربية لمتابعة المصري محمد صلاح، تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي رابط YALLA SHOOT

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوريتش سيتي:

Advertisements

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم:

يحتضن ملعب الانفيلد اللقاء الافتتاحي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر يوم الجمعة الساعة التاسعة كورة لايف أتش دي، في لقاء سيعول فيه المدير الفني يورجن كلوب على خدمات الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز في الموسمين الماضيين، رابط الاسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم كول كورة رابط سريع بدون تقطيع.