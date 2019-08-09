اونلاين | 7SRY ستار: مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار الشوط الأول (صلاح هدف)

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يواجه فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتى فى إفتتاحية الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019_2020 على ملعب أنفيلد اليوم.

وتنتظر جماهير كرة القدم إنطلاقة الدورى الأقوى فى العالم عندما يواجه ليفربول وصيف البريميرليج الموسم الماضي بعدما خسر اللقب بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتى نظيره نوريتش سيتى الصاعد حديثا للدوري الإنجليزى.

ويقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر للمباراة وحى دون تقطيع فى اللقاء المقرر إقامته يوم الجمعه فى تمام التاسعة مساءاً على قناة be in sports HD2 بتعليق رؤوف خليف، شاهد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى onnline.

شاهد البث المباشر لرفقاء محمد صلاح Koora online، kora live شاهد حصري وأونلاين اللقاء المرتقب بين ليفربول ونوريتش سيتى فى إفتتاحية البريميرليج.

وتشكيل ليفربول المتوقع امام نوريتش سيتي كالأتى :

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع : ألكسندر أرنولد -فان دييك -غوميز -روبرتسون.

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في خط الوسط: فابينهو -هندرسون - ويجنالدوم .

في خط الهجوم : صلاح - فيرمينو - أوريجي.

بينما تشكيلة نوريتش سيتي المتوقع أمام ليفربول

في حراسة المرمى :فاهرمان.

في خط الدفاع: آرونز - غودفري - كلوزه - لويس

في خط الوسط: ماكلين - ماريو فرانشيش - بوينديا -

في خط الهجوم: ستيبرمان - هرنانديز - تيمو بوكي.

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