انت الان تتابع مورا يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لوكاس مورا

وقع لوكاس مورا على عقد تمديد بقائه مع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ليظل لاعبا بالفريق حتى .2024

وقال مورا للموقع الرسمي للنادي على الانترنت:" أريد تحقيق المزيد لهذا النادي، مهمتي أن اكون في وضع أفضل لإسعاد الجماهير. أتمنى البقاء لوقت طويل".

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وقال مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي، إن الإضافات الجديدة للفريق في هذا الصيف جعلته أكثر قناعة بأن النادي مستعد للنجاح.

وقال :"أعتقد أننا أفضل الآن، نحن أقوى. أعتقد أن بإمكاننا التتويج بكأس، لدينا الإمكانيات لتحقق ذلك. أعتقد أن بإمكاننا الفوز ببطولة".