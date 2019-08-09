انت الان تتابع مورا يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وقع لوكاس مورا على عقد تمديد بقائه مع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ليظل لاعبا بالفريق حتى .2024
وقال مورا للموقع الرسمي للنادي على الانترنت:" أريد تحقيق المزيد لهذا النادي، مهمتي أن اكون في وضع أفضل لإسعاد الجماهير. أتمنى البقاء لوقت طويل".
وقال مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي، إن الإضافات الجديدة للفريق في هذا الصيف جعلته أكثر قناعة بأن النادي مستعد للنجاح.
وقال :"أعتقد أننا أفضل الآن، نحن أقوى. أعتقد أن بإمكاننا التتويج بكأس، لدينا الإمكانيات لتحقق ذلك. أعتقد أن بإمكاننا الفوز ببطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مورا يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.