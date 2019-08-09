شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول 1 - 0 نوريتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم تشكيله ليفربول كل من أليسون وفان دايك وجوميز وألكسندر أرنولد ورورتسون وفابينيو وفينالدوم وهندرسون وأوريجي وفيرمينو، والدولي المصري محمد صلاح.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من..أدريان وماني وماتيب وميلنر وشاكيري وكيتا وتشامبرلين.

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بينما تضم تشكيلة نوريتش سيتي كل من.. تيم كرول وآرونس وجرانت هانلي وبن جودفري وجمال لويس وكيني مكلين وتون تريبول وبوينديا وشتيبرمان وتود كانتويل وتيمو بوكي.

أبرز أحداث اللقاء

في الدقيقة السادسة، ليفربول يتقدم بالهدف الأول إثر انطلاقة من أوريجي بالناحية اليسري ويمرر كرة قوية بالعرض يحولها المدافع جرانت هانلي داخل الشباك.

في الدقيقة 19.. المتألق محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسددها زاحفة تسكن المرمى.