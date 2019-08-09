شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتقدم تشكيلة ليفربول لمواجهة نوريتش في افتتاحية البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الريدز الافتتاحية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة أمام نورويتش سيتي.
وضم التشكيل الذي أعلنه كلوب كلا من: أليسون وفان دايك وجوميز وألكسندر أرنولد ورورتسون وفابينيو وفينالدوم وهندرسون وأوريجي وفيرمينو، والدولي المصري محمد صلاح.
وجاء على مقاعد البدلاء كل من أدريان وماني وماتيب وميلنر وشاكيري وكيتا وتشامبرلين.
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