اخبار الرياضه

صلاح يتقدم تشكيلة ليفربول لمواجهة نوريتش في افتتاحية البريميرليج

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتقدم تشكيلة لمواجهة نوريتش في افتتاحية البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الريدز الافتتاحية في بطولة الممتاز، والمقررة أمام نورويتش سيتي.

وضم التشكيل الذي أعلنه كلوب كلا من: أليسون وفان دايك وجوميز وألكسندر أرنولد ورورتسون وفابينيو وفينالدوم وهندرسون وأوريجي وفيرمينو، والدولي المصري محمد صلاح.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من أدريان وماني وماتيب وميلنر وشاكيري وكيتا وتشامبرلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يتقدم تشكيلة ليفربول لمواجهة نوريتش في افتتاحية البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا