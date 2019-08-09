شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولي: انتقلت إلى الإسماعيلي بإرادتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعرب أحمد مدبولي عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الإسماعيلي، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة بإرادته.
وقال «مدبولي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدراويش: «تشجيع ومساندة الجماهير ساهما بشكل كبير في اتخاذ خطوة انتقالي للإسماعيلي. سأبذل قصارى جهدى مع الفريق حتى أكون إضافة قوية».
وواصل: «كنت سأنضم للدراويش قبل ثلاث سنوات، لكن الزمالك حسم انتقالي وقتها من نادي النصر للتعدين».
واستكمل جناح الزمالك السابق: «لدىّ إصرار كبير على استعادة تألقي بعد فترة غياب عن المشاركة لمدة عام دون تحديد أية أسباب واضحة».
وبسؤاله عن مثله الأعلى أجاب قائلاً: «عمر جمال هو قدوتى وأراه تعرض لظلم كبير ولم يحصل على حقه كرويًا، وهدفنا تحقيق أفضل النتائج مع الفريق في الموسم الجديد».
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