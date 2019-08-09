الإسماعيلى يفوز على النجوم السعودى بهدفين استعدادا للدورى...

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أحرز الإسماعيلى الهدفين فى الشوط الثانى من المباراة، الهدف الأول جاء من ضربة جزاء بعد عرقلة احمد مدبولى داخل المنطقة وتصدى لها الدولى الناميبى بينسون شيلونجو ليخرج بعدها ويقود حازم مرسى هجوم الدراويش ليحرز هدف الإسماعيلى الثانى بعد تمريره سخرية من الدولى الغينى بيكيتى سيلفا ليودعها حازم فى شباك النجوم السعودى.
ومن المقرر أن ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر بعد أجازة عيد الاضحى لمدة 10 أيام حيث سينطلق اعتبارا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.
وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.
ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.
وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.
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