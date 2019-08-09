شكرا لقرائتكم هزيمة وادى دجلة أمام بتروجت وديا بنتيجة 2/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق وادى دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، الهزيمة من نظيره بتروجت بنتيجة 2 / 1، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم فى اطار استعداد الفريق الذجلاوى للموسم الجديد.

أحرز هدفي بتروجت كلاً من جون مانجا و البنيني باتريك، بينما أحرز هدف وادي دجلة التونسي رفيق كابو أحدث صفقات الفريق الدجلاوى، والذى نال إشادة كبيرة من الجهاز الفنى.

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ويستعد وادى دجلة لخوض مباريات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز فيما يستعد بتروجت لخوض منافسات القسم الثانى بعد الهبوط فى الموسم المنقضى.