شكرا لقرائتكم هزيمة وادى دجلة أمام بتروجت وديا بنتيجة 2/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحرز هدفي بتروجت كلاً من جون مانجا و البنيني باتريك، بينما أحرز هدف وادي دجلة التونسي رفيق كابو أحدث صفقات الفريق الدجلاوى، والذى نال إشادة كبيرة من الجهاز الفنى.
ويستعد وادى دجلة لخوض مباريات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز فيما يستعد بتروجت لخوض منافسات القسم الثانى بعد الهبوط فى الموسم المنقضى.
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