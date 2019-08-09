الاتحاد السكندرى يتعادل إيجابيا مع حرس الحدود وديا...

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جدة - عمرو شويل تعادل الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف بهدف لكل فريق مع نظيره حرس الحدود فى المباراه التى انتهت منذ قليل على ملعب المكس. ويختتم الفريق معسكره المغلق ببرج العرب عقب التدريب الصباحى غدا ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحة 48 ساعة، على أن يعود للتدريبات الجماعية بملعب النادى بسموحة ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

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