شكرا لقرائتكم طارق حامد يشارك فى المران الجماعى للزمالك استعدادًا لديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال مساء الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

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وانتظم طارق حامد فى مران الزمالك بداية منذ الأمس بخوض تدريب تأهيلى بالمران الجماعى عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى حصل عليها طوال الفترة الماضية قبل أن يعود اليوم للمشاركة فى المران الجماعى كاملا ليتأكد جاهزيته للمواجهة القادمة.

وكان جهاز الزمالك قد منح طارق حامد أجازة أكبر من زملائه نظرا للمشاركات المتتالية طوال الموسم سواء مع الفريق الأبيض أو المنتخب الوطنى.