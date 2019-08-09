شكرا لقرائتكم محمود علاء يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك جزئيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود علاء مدافع الزمالك، بصورة تدريجية فى تدريبات الفريق الأبيض اليوم الجمعة حيث أدى مرانه بالكرة بعدما انتهى البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية.

وكان محمود علاء يخوض مرانا تأهيلياً فى الفترة الماضية منذ تعرضه لارتجاج خفيف فى المخ خلال لقاء الأهلى الذى تم استبداله به فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

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كما خاض الثنائى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا الزمالك، مرانا بالكرة على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم وذلك بعد خضوع الثنائي لبرنامجا بدنيا خاصا في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا التى ستقام على استاد بتروسبورت.