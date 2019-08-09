- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمود علاء يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك جزئيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان محمود علاء يخوض مرانا تأهيلياً فى الفترة الماضية منذ تعرضه لارتجاج خفيف فى المخ خلال لقاء الأهلى الذى تم استبداله به فى ختام بطولة الدورى الممتاز.
كما خاض الثنائى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا الزمالك، مرانا بالكرة على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم وذلك بعد خضوع الثنائي لبرنامجا بدنيا خاصا في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال الفترة الماضية.
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا التى ستقام على استاد بتروسبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك جزئيًا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.