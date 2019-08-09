شكرا لقرائتكم منتخب نيجيريا للكرة الطائرة تحت 19 عاما يعسكر بالمركز الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المركز الأوليمبى بالمعادى معسكر المنتخب النيجيرى للكرة الطائرة تحت 19 عام خلال الفترة بين 11 الى 18 من الشهر الجارى استعدادا لمواجهة نظيرة المصرى للناشئين ودياً . ويستعد المنتخب الوطني ونظيره النيجيرى للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين فى الكرة الطائرة والمقرر إقامتها فى تونس في الفترة ما بين 21 الي 30 أغسطس الجارى. وجاء مجموعات بطولة العالم كالتالي .. المجموعة الأولى: تونس والبرازيل وكوبا وتايوان وبيلاروسيا. Advertisements المجموعة الثانية: إيران وتشيك وايطاليا وكولومبيا وبلغاريا. المجموعة الثالثة: اليابان ومصر والأرجنتين وألمانيا والمكسيك. المجموعة الرابعة: روسيا وجنوب افريقيا والولايات المتحدة ونيجيريا والدومينيك.

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