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شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحصل على خدمات مدافع الأهلى لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت موافقة الأهلي علي عرض طلائع الجيش بعد مفاوضات تمت خلال الأيام الماضية بين الناديين بموافقة اللاعب.
ولم يشارك احمد علاء مع الأهلي منذ انتقاله الأحمر قادما من الداخلية مقابل عشرة ملايين جنيه.. حيث لم يشارك إلا في مباريات قليلة للغاية.
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