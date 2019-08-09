شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحصل على خدمات مدافع الأهلى لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي ، على إعارة أحمد علاء مدافع الفريق إلى نادي طلائع الجيش لمدة موسمين. وجاءت موافقة الأهلي علي عرض طلائع الجيش بعد مفاوضات تمت خلال الأيام الماضية بين الناديين بموافقة اللاعب. Advertisements ولم يشارك احمد علاء مع الأهلي منذ انتقاله الأحمر قادما من الداخلية مقابل عشرة ملايين جنيه.. حيث لم يشارك إلا في مباريات قليلة للغاية.

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