شكرا لقرائتكم محمد هانى يعزى صلاح محسن فى وفاة والده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد هانى لاعب الأهلى على تقديم واجب العزاء فى وفاة والد زميله فى الفريق صلاح محسن الذى انتقل لجوار ربه اليوم الجمعة. وكتب هانى عبر صفته على موفع التواصل الاجتماعى تويتر :" البقاء لله فى وفاوة والد صلاح محسن". حصل صلاح محسن علي إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران فريقه بسبب تواجده في مسقط رأسه بالشرقيه لحضور تشييع جثمان والده.

محمد هانى

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