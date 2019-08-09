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باسم مرسى على أعتاب الانتظام فى مران الزمالك .. اعرف السبب...

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جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك عن اقتراب فشل صفقة انتقال باسم مرسي لصفوف الإنتاج الحربي.

 

باسم مرسى

 

وكان الإنتاج الحربي قد أعلن استعارة باسم مرسي لمدة موسم من الزمالك وانتظم اللاعب في فترة إعداد الإنتاج بشرم الشيخ.

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وكشف نفس المصدر أنه حدث خلاف بين ناديي الزمالك والانتاج الحربي حول بند المشاركة حيث يصر الفريق الأبيض علي وضع بند يمنع ظهور باسم مرسي في مباريات الزمالك مثلما يفعل مع كل لاعبيه المعارين بينما يتمسك الإنتاج الحربي بظهوره في كل المباريات دون استثناء الأمر الذي يهدد بفشل الصفقة ومن المقرر أن ينتظم باسم مرسي في تدريبات الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة حال فشل الصفقة بشكل رسمي.

 

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

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