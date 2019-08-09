شكرا لقرائتكم الرائد يواجه ميليشين البلجيكي قبل ختام المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يختتم الرائد معسكره الخارجي في بلجيكا بمواجهة ميليشين البلجيكي يوم السبت، على أن يعود بعدها إلى السعودية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وستُقام المباراة بين الفريقين على ملعب غرين رود كاتيلاغن، ويستعد الرائد لمباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، والتي يواجه فيها الاتحاد يوم 23 أغسطس.