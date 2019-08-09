مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر فى افتتاح مباريات الدورى الانجليزى

تابع لايف اليوم الجمعة مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر ضمن مباريات الاسبوع الأول من الدورى الانجليزى لكرة القدم، كان فريق ليفربول مناسا قويا على البريمليج الموسم الماضى حتى آخر جولة، و لكن استطاع السيتى حسم اللقب لصالحه بفارق نقطتين، و لكن ليفربول استطاع الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا بقيادة نجومه محمد صلاح و ساديو مانى، و مباراة اليوم ضد فريق نوريتش سيتى ستقام على ملعب الانفيلد، و يسعى الريدز للفوز باللقاء وتحقيق أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، كان ليفربول قد لعب يوم الأحد الماضى ضد مانشستر سيتى على كأس الدرع الخيرية، وخسر ليفربول بضربات الترجيح.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم الجمعة 9 أغسطس فى افتتاح مباريات الدورى الانجليزى البريمليج، المباراة ستبدأ فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت والبحرين و اليمن، الحادية عشر بتوقيت الامارات.

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بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي عبر قنوات بى ان سبورت الرياضية، و ستذاع مباراة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 2، و سيعلق على المباراة المعلق التونسى رؤوف خليف

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التشكيل الرسمى لفريق ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبيرتسون – فان دايك – أرنولد – جوميز

الوسط: هيندرسون – فاينالدوم – فابينيو

الهجوم: فيرمينو – صلاح – أوريجي

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