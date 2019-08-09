شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يضم مدافع ليفربول والان مع التفاصيل

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي عن تعاقده مع مدافع ليفربول الأسبق مارتين سكيرتل، في صفقة انتقال حر. يذكر أن سكيرتل يبلغ من العمر 34 عاماً، وكان يلعب في نادي فناربخشة التركي، وانتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي، لينضم لصفوف اتالانتا في خطوة منهم لتدعيم الشق الدفاعي بلاعبين ذو خبرة.

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