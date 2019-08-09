شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئة في تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي والان مع التفاصيل

أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، عن تشكيله أمام نادي نوريتش سيتي في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي، واليت ستهنطلق خلال دقائق. وجاء التشكيل كالتالي حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: روبيرتسون – فان دايك – أرنولد – جوميز Advertisements الوسط: هيندرسون – فاينالدوم – فابينيو الهجوم: فيرمينو – صلاح – أوريجي واثار غياب ساديو ماني عن التشكيل الأساسي تساؤلات العديد من المشجعين.

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