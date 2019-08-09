شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل

قرر نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجديد عقد حارس مرماه المصاب منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا، محمود عبدالرحيم جنش لثلاث سنوات قادمة، مقابل 7 مليون جنيه. ومن المقرر أن يوقع جنش على عقود تجديده بعد أجازة عيد الأضحى. Advertisements وكان جنش قد تألق مع الزمالك خلال مباريات الموسم الماضي، وساهم في حصوله على بطولة الكونفدرالية، قبل أن يصاب بقطع في وتر أكليس في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

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