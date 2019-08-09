ماني يقترب من دخول التاريخ في هذه الحالة

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يستعد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، للدخول للتاريخ حال احرازه هدف اليوم أمام نورويتش سيتي في المبارة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، حيث سيبح ثاني لاعب يسجل في مبارة الافتتاح بالدوري الإنجليزي، لأربع مرات متتالية.
ويعد تيدي شيرينجهام هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أربعة مرات متتالية في افتتاح الدوري – فعل ذلك مع نوتنجهام فورست وتوتنهام هوتسبر من 1992-1993 إلى 1995-1996.
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