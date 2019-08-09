اخبار الرياضه

ماني يقترب من دخول التاريخ في هذه الحالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يقترب من دخول التاريخ في هذه الحالة والان مع التفاصيل

يستعد السنغالي ساديو ماني لاعب الإنجليزي، للدخول للتاريخ حال احرازه هدف اليوم أمام نورويتش سيتي في المبارة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، حيث سيبح ثاني لاعب يسجل في مبارة الافتتاح بالدوري الإنجليزي، لأربع مرات متتالية.

ويعد تيدي شيرينجهام هو اللاعب الوحيد في تاريخ الممتاز الذي سجل أربعة مرات متتالية في افتتاح الدوري – فعل ذلك مع نوتنجهام فورست وتوتنهام هوتسبر من 1992-1993 إلى 1995-1996.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماني يقترب من دخول التاريخ في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا