شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحدد 12 مليون يورو راتب سنوي لبديل نيمار والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة فوتبول إيطاليا، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في مفاوضات مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، لينتقل لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كبديل للبرازيلي نيمار تمهيداً لرحيله عن الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب لمدة خمس سنوات بقيمة 12 مليون يورو لكل موسم.

وذكرت تقارير صحيفة، أن نيمار اقترب من الرحيل من الفريق، واقترن اسم نيمار بعودته لبرشلونة خلال الأسابيع الماضية.