الان تتابع ألميرون يمنح اللاعبين إجازة.. والسهلاوي يرفضها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب
وصلت بعثة فريق نادي الشباب إلى الرياض بقيادة ألميرون، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد فراغ الفريق من معسكر بوابة الشرق في ألمانيا، وقد منح الجهاز الفني اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام ليعاود الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل.
فيما تواجد المهاجم محمد السهلاوي المنتقل حديثاً لصفوف الفريق الشبابي في النادي مساء اليوم الجمعة بعد أن رفض الإجازة الممنوحة له أسوة بزملائه وطلب من المدرب إعداد برنامج خاص فيه حتى يعاود الفريق تدريباته وذلك لرفع المعدل اللياقي لا سيما أنه انضم في وقتاً متأخر للمعسكر الشبابي.
وقد كانت أبرز المحطات لفريق الشباب في معسكره الخارجي لعب خمسة مباريات فاز في أربعة وخسر مباراة واحدة أمام فريق لاتسيو الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ألميرون يمنح اللاعبين إجازة.. والسهلاوي يرفضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.