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الامارات | نيمار يمهل برشلونة حتى 20 أغسطس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير كاتالونية، أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حدد 20 أغسطس الجاري، كحد أقصى كي يتخذ برشلونة خطوة جدية من أجل ضمه، وسط تكهنات بأنه في حالة عدم حدوث ذلك، فإن اللاعب سيوجه أنظاره نحو ريال مدريد الذي يمثل الخطة البديلة الأقرب لنجم "السيلساو"، لا سيما بعدما أغلق أبواب شراء لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الجمعة، إلى أن نيمار الذي أبدى رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان، لا يستبعد بدء الموسم المقبل بقميص الريال حال لم يتحرك البرسا للتعاقد معه.

وذكرت الصحيفة أنه عقب استبعاد خيار عودة لاعب برشلونة، فيليبي كوتينيو، للبريميير ليغ، أصبح الخيار الوحيد المتاح حالياً لعودة نيمار للكامب نو يتمثل في قبول باريس سان جيرمان لصانع الألعاب البرازيلي كجزء من صفقة تبادلية مع البرسا من أجل بيع نيمار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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