شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للثنائي وليد سليمان وعمار حمدي على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى اللاعب تدريبات تأهيلية، وأعقبتها تدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
وواصل عمار حمدي، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي مساء اليوم على هامش المران.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة بطل جنوب السودان.
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