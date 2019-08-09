شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يبحث مع جهازه المعاون التحضيرات لمواجهة «اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، الجمعة، قبل انطلاق المران المسائي على ملعب التتش بالجزيرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بحث لاسارتي مع أفراد الجهاز التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق غدًا السبت، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان.
ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّة» بطل جنوب السودان، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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