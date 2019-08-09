شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخسر أمام الإنتاج الحربي بخماسية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري هزيمة كبيرة أمام الإنتاج الحربي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي «1-1»، فتقدم الإنتاج عن طريق مامادو، ونجح أوستين أموتو في إحراز هدف التعادل للمصري.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رجب وكريم لالا وبازوكا وعلاء سلامة 4 أهداف متتالية، لينتهي اللقاء بخسارة المصري «5-1».