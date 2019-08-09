شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخسر أمام الإنتاج الحربي بخماسية وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري هزيمة كبيرة أمام الإنتاج الحربي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي «1-1»، فتقدم الإنتاج عن طريق مامادو، ونجح أوستين أموتو في إحراز هدف التعادل للمصري.
وفي الشوط الثاني أضاف محمد رجب وكريم لالا وبازوكا وعلاء سلامة 4 أهداف متتالية، لينتهي اللقاء بخسارة المصري «5-1».
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يخسر أمام الإنتاج الحربي بخماسية وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.