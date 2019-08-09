شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات لم تحسم في سوق انتقالات صيف 2019 بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى مساء الخميس سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي لعام 2019، والذي أنفقت خلاله الأندية ما يزيد على 1.4 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت السوق الحالية ارتباط أندية المسابقة بضم العديد من النجوم الكبار، من خلال التقارير الصحفية، ومن خلال المحاولات الفعلية بحسب تأكيد المصادر الرسمية بالأندية، وهي الصفقات التي تم أغلبها، في حين لم يكتب لبعضها النجاح.

وفي السياق التالي نستعرض 5 أسماء تداولتها التقارير الصحفية خلال سوق الانتقالات، لكنها لم تتم في النهاية.

5- سيرجي ميلينكوفيتش

لاعب الوسط الصربي الذي ارتبط بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد، لتعويض الرحيل المنتظر لـ بول بوجبا.

لاعب نادي لاتسيو الإيطالي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد مع تصريحات مينو رايولا (وكيل أعمال بول بوجبا) برغبة موكله في الرحيل، ومن هنا انطلقت المصادر الإيطالية والإسبانية تتحدث عن الصفقة لدرجة أن سكاي ألمانيا قالت إن مانشستر يتفاوض على ضم اللاعب مقابل 75 مليون يورو، لكن في نهاية الأمر بقيت الأمور على ما هي عليها، ولم ينضم اللاعب لصفوف اليونايتد.

4- فيليب كوتينيو

نجم برشلونة ارتبط اسمه طوال الصيف الحالي بالانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي، وكان مانشستر يونايتد موجودًا في البداية، لكن في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات ارتبط اسمه بقوة بالانضمام لصفوف واحد من قطبي شمال لندن (أرسنال وتوتنهام).

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وذكرت سكاي سبورتس والمصادر الإنجليزية القوية أن توتنهام يتفاوض مع اللاعب لضمه بقيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الذي كان أشرف على تدريب كوتينيو أثناء تدريبه لإسبانيول، لكن المحادثات في النهاية لم يكتب لها النجاح.

3- باولو ديبالا

المهاجم الأرجنتيني الشهير الذي تم طرح اسمه في البداية للانضمام لصفوف توتنهام، قبل أن يتدخل مانشستر يونايتد ويحاول الوصول لاتفاق مع يوفنتوس لتبادل اللاعب مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وهي الصفقة التي باءت بالفشل بسبب الشروط الشخصية للمهاجم الأرجنتيني والتي لم يتفق عليها مع العملاق الإنجليزي.

وكرر توتنهام محاولاته لضم اللاعب في نهاية سوق الانتقالات، وحاول إقناع اللاعب بالقدوم لصفوف السبيرز، لكن طلبات وشروط اللاعب الشخصية مرة أخرى أنهت إمكانية انضمامه لصفوف السبيرز.

2- ويلفريد زاها

منذ كأس الأمم الإفريقية (شهر يونيو 2019) والجناح الإيفواري مرتبط بشدة بالرحيل من صفوف كريستال بالاس للانضمام لأحد الفرق الكبرى.

وارتبط زاها بالانضمام لأرسنال خلال فترة كبيرة من سوق الانتقالات، ورفض كريستال بالاس عرضًا رسميا بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن نجمه الأول، لكن هذا المبلغ لم يقدمه أي ناد سواء أرسنال الذي تحول بالنهاية لضم مواطنه، نيكولاس بيبي، أو إيفرتون الذي دخل بقوة لمحاولة ضم اللاعب في ختام سوق الانتقالات ووصل عرضه لضم اللاعب إلى 70 مليون جنيه إسترليني، لكن تمسك كريستال بالاس بلاعبه والسعر المحدد لرحيله أنهى فرص انتقاله في هذا الصيف.

1- برونو فيرنانديز

الاسم الذي تحدثت تقارير عن انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد أو توتنهام طوال فترة الانتقالات الصيفية لأندية البريميرليج.

لاعب وسط سبورتينج لشبونة كانت تقارير أشارت إلى اقترابه من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، وظل اسم اللاعب مرتبطًا بتدعيم صفوف الشياطين الحمر حتى شهر أغسطس لتتغير وجهته المزعومة إلى توتنهام الذي ذكرت عدة مصادر صحفية أن النادي اللندني دخل في مفاوضات لضم اللاعب، لكن الطلبات المادية العالية من النادي البرتغالي أنهت حظوظ اللاعب في الرحيل والانضمام لصفوف أحد أندية البريميرليج هذا الصيف.