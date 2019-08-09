شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُجهز خطة لخطف «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تطورات جديدة فى أزمة رحيل الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، عن صفوف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد إعلان رغبته بعدم استكمال مسيرته مع النادى الباريسى خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير إسبانية قد كشفت عن اقتراب نادى برشلونة من الحصول على خدمات نيمار عن طريق الاستعارة لمدة موسم، بسبب إصراره على الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وإثارته الأزمات والمشاكل فى الفترة الماضية، حيث أكد رغبته فى العودة مرة أخرى إلى الفريق الكتالونى.

وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، لا يزال يحلم بالتعاقد مع نجم السامبا البرازيلى ليكون ضربة قوية فى الميركاتو الصيفى الحالى، بالتعاقد مع صفقات نارية على رأسها الدولى البلجيكى إيدين هازارد، حيث يسعى إلى العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للآمال وطموحات جماهير الميرنجى.

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وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس تقديم عرض مغر إلى إدارة نادى باريس سان جيرمان الفرنسى خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الحصول على خدمات نيمار، حيث ينوى تقديم عرض بقيمة 120 مليون يورو، بجانب الكرواتى لوكا مودريتش، أفضل لاعب فى العالم خلال العام الماضى، وذلك من أجل عيون نجم الكرة البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان وريال مدريد لا يختلفان كثيرا فى شأن القيمة الإجمالية للصفقة التى ستقترب من 120 مليون يورو، علما بأن بيريز اقترح عقدا لمدة 5 سنوات، بنفس المميزات المالية التى يتقاضاها نيمار فى النادى الباريسى.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار أخبر المقربين منه أن برشلونة هو الخيار المثالى بالنسبة له وأنه يرغب فى مزاملة ليونيل ميسى ولويس سواريز مرة أخرى، ولكنه فى حال فشل انتقاله إلى صفوف البلوجرانا فإنه لا يمانع فى الرحيل إلى ريال مدريد تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان فى عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، فى صفقة هى الأغلى فى انتقالات اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم.