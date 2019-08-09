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جلسة خاصة تجمع سيد عبد الحفيظ مع مؤمن زكريا...

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جدة - عمرو شويل حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش لمناقشة مصير اللاعب مع القلعة الحمراء.

 

 

واقترب زكريا من الرحيل عن الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم ارسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا.

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ويبحث عبد الحفيظ مع زكريا العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا للرحيل عن النادي.

 

ولم يشارك مؤمن زكريا عن مران الفريق الحالي.

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