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شكرا لقرائتكم جلسة خاصة تجمع سيد عبد الحفيظ مع مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واقترب زكريا من الرحيل عن الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم ارسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا.
ويبحث عبد الحفيظ مع زكريا العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا للرحيل عن النادي.
ولم يشارك مؤمن زكريا عن مران الفريق الحالي.
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