شكرا لقرائتكم حاوى الأهلى يؤدى تدريبات تأهيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى وليد سليمان لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية علي هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب تحت اشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ الأحد ببرج العرب بالإسكندرية. علي الصعيد ذاته، عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق المران المسائي علي ملعب التتش بالجزيرة. وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق غد السبت في برج العرب.

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