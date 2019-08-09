شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة الـ20 دقيقة بين لاسارتى ورامى ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأوروجواني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على عقد جلسة مطولة مع رامي ربيعة مدافع الفريق خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.

واستمرت جلسة لاسارتي مع ربيعة مدة طويلة اقتربت من ال٢٠ دقيقه،ناقشه فى عدة أمور فنية خاصة باللاعب وبعض التعليمات التي طلب منه تنفيذها.

ويستعد الأهلي لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب الأحد المقبل.

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فيما اكتفي جيرالدو لاعب الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ الأحد ببرج العرب بالإسكندرية.

من ناحية أخرى، يواصل عمار حمدي لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.