- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جنش يترقب ضمه إلى قائمة اللاعبين أصحاب العقود الفئة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتقاضى لاعبو الفئة الأولى فى الزمالك ما يقرب من 7 ملايين جنيه وأبرزهم طارق حامد بجانب بعض اللاعبين الجدد وتلقى الحارس اتصالات من مسئولى النادى الأبيض فى الفترة الأخيرة بشأن تعديل عقده خلال الفترة المقبلة وينتظر جنش حدوث ذلك وتواجده ضمن الفئة الأولى خاصة إن عقده الحالى يقتضى بحصوله على 2 مليون جنيه سنوياً.
ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع جنش بعد أجازة عيد الأضحى المبارك من أجل حسم ملف تمديد التعاقد معه خاصة فى ظل انشغال مسئولى القلعة البيضاء حاليا فى إنهاء ملف المدرب الأجنبى، وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن إدارة النادى الأبيض بالفعل استقرت على ضم جنش للفئة الأولى، ولكن لم تحدد حتى الآن القيمة المالية التى سيحصل عليها فى السنة منتظرين عقد جلسة مع الحارس لحسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يترقب ضمه إلى قائمة اللاعبين أصحاب العقود الفئة الأولى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.