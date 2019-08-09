شكرا لقرائتكم جنش يترقب ضمه إلى قائمة اللاعبين أصحاب العقود الفئة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب محمود جنش حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ضمه إلى الفئة الأولى فى العقود بالقلعة البيضاء بعد الاتفاق معه فى الأيام الماضية على تعديل عقده وتمديده والذى ينتهى بنهاية الموسم بعد القادم.

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ويتقاضى لاعبو الفئة الأولى فى الزمالك ما يقرب من 7 ملايين جنيه وأبرزهم طارق حامد بجانب بعض اللاعبين الجدد وتلقى الحارس اتصالات من مسئولى النادى الأبيض فى الفترة الأخيرة بشأن تعديل عقده خلال الفترة المقبلة وينتظر جنش حدوث ذلك وتواجده ضمن الفئة الأولى خاصة إن عقده الحالى يقتضى بحصوله على 2 مليون جنيه سنوياً.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع جنش بعد أجازة عيد الأضحى المبارك من أجل حسم ملف تمديد التعاقد معه خاصة فى ظل انشغال مسئولى القلعة البيضاء حاليا فى إنهاء ملف المدرب الأجنبى، وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن إدارة النادى الأبيض بالفعل استقرت على ضم جنش للفئة الأولى، ولكن لم تحدد حتى الآن القيمة المالية التى سيحصل عليها فى السنة منتظرين عقد جلسة مع الحارس لحسمها.