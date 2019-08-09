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شكرا لقرائتكم إلغاء ودية المريخ ضد إنبى بسبب الاشتباكات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى لـ"اليوم السابع":"حدثت مشادات فى الدقائق الأخيرة فى الملعب وكان هناك خشونة زائدة بسبب الحماس وصغر سن اللاعبين المتواجدين فى المباراة فكل لاعب يرغب فى إثبات نفسه أمام المدير الفنى لذلك كان الأفضل أن يتم إلغائها قبل نهايتها بـ8 دقائق".
تابع عبد الناصر محمد قائلاً:"لا نريد إن نقوم بإلقاء اللوم على أحد فكل طرف سيتحدث من جانبه إنه على صواب والطرف الآخر هو المخطئ وهذا لا أريده لذلك فما حدث أعتبره بسبب صغر سن اللاعبين وحماس زائد من جانبهم".
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