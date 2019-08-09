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شكرا لقرائتكم "اطلع بره" يستعد للسفر للقاهرة لملاقاة الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، للسفر إلى القاهرة، من أجل خوض مواجهتى الأهلى، فى دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويواجه فريق أطلع بره من جنوب السودان نظيره فريق الأهلى، فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا، بعد غدا الأحد، فى الثامنة مساء، على ملعب "برج العرب".
ويخوض بطل جنوب السودان مواجهتى الدور التمهيدى من دورى الابطال الإفريقى، فى القاهرة، نظرا لوجود إصلاحات فى الملعب الرئيسى بجنوب السودان. جدير بالذكر أن فريق الترجى التونسي هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا فى أخر نسختين.
ويمتلك الأهلى الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى الأبطال الإفريقى، برصيد 8 ألقاب.
اللاعبين
اللاعبين في المطار
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