تفاصيل انطلاق دورى المجموعة الواحدة للقسم الثانى...

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جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة صياغة القسم الثاني على انطلاق دورى المجموعة الواحدة للقسم الثاني فى 2020 – 2021 ويضم 18 فريق. وتم الاتفاق على تأهل أول 6 فرق من المجموعات الثلاث عقب نهاية الموسم المقبل 2019- 2020 ، ويتم وضعهم فى مجموعة واحدة فى موسم 2020- 2021 وتطبيق دورى المحترفين. تأكد بصفة نهائية تواجد 16 فريقاً فى المجموعات الثلاث لدورى القسم الثانى استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020 ، بدلاً من 12 فريقا. Advertisements من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة ولجنة صياغة دورى القسم الثانى عن القرارات النهائية الخاصة بشكل دورى القسم الثانى غداً السبت. وكان أكثر من 78 ناديا تقدمت بطلبات لاتحاد الكرة والمدير التنفيذى ثروت سويلم للمطالبة بإعادة تنظيم عدد فرق مجموعات القسم الثانى، ليتم تشكيل لجنة بالاختيار تضم محمود الشامى الذي اعتذر بعد ذلك، والمستشار عبد الرحيم إسماعيل، ومحمد الطويلة وهرماس رضوان وعاصم مرشد، بالإضافة إلى خالد كامل وعادل محفوظ رئيسى لجنة القسم الثانى والثالث السابقين لتنظيم شكل المسابقة فى الموسم الجديد.

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