مران الأهلى فى "التتش" بدون صلاح محسن بعد وفاة والده...

جدة - عمرو شويل حصل صلاح محسن مهاجم الأهلى علي إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران فريقه بسبب تواجده في مسقط رأسه بالشرقيه لحضور تشييع جثمان والده.

توفى اليوم الجمعة، والد صلاح محسن بعد صراع مع المرض.

ورثى صلاح محسن وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام،قائلا: "ربنا يرحمك يا بابا أنت كونت كل حاجه لي أنتا ضهري مش عارف من غيرك هكمل ازاي.. بحبك.. والله العظيم.. يا أبويا انا هموت من غيرك انتي سبتني فى الحياة مليش لازمه هتوحشني اوي.. والله كل ثانية هصلي وادعيلك.. يا أبويا ربنا يصبرني.. يا أبويا كل الي فيها انك سبتني.. كنت محتاجك جنبي الفترا دي بس أنتا سبتني.. ربنا يغفر ليك ويرحمك.. يا حياتي.. الي جاي كلها بحبك" .

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من جانبه حرص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على مواساة صلاح محسن في وفاة والده، وعلق فتحي على الصور قائلاً: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له يا حبيبي.

ويستعد الأهلي لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان بعد غد الاحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.