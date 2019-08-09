أوزيل وكولاشيناتس يغيبان عن افتتاح الدوري بسبب "المزيد من الأحداث الأمنية"

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أعلن أرسنال الإنكليزي الجمعة في بيان غامض الى حد ما بأن لاعبيه الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاشيناتس لن يشاركا في المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بسبب "المزيد من الأحداث الأمنية" المتعلقة باللاعبين.

وقال أرسنال الذي يفتتح موسمه الأحد ضد نيوكاسل يونايتد، أن "مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس لن يكونا جزءا من الفريق في مباراتنا الافتتاحية ضد نيوكاسل يونايتد بعد وقوع المزيد من الحوادث الأمنية التي تحقق فيها الشرطة".

وترتبط المسألة بتعرض أوزيل الشهر الماضي لمحاولة سرقة بالسلاح الابيض في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.

وغاب اللاعبان عن المباراة الودية التي خسرها أرسنال ضد ليون الفرنسي (1-2) في 28 تموز/يوليو بعد أيام معدودة على حادث الاعتداء، وقد أقر مدربهما الإسباني أوناي إيمري أنهما ليسا في الوضع الذهني المناسب بعد المحنة التي مرا بها.

ومن جهته، شدد أرسنال الجمعة أن "سلامة لاعبينا وعائلتيهما هي دائما أولوية قصوى وقد اتخذنا هذا القرار بعد المناقشة مع اللاعبين وممثليهما"، كاشفا "نحن نتواصل مع الشرطة ونزود اللاعبين وعائلتيهما بالدعم المتواصل".

وختم "نتطلع للترحيب باللاعبين مرة أخرى مع الفريق في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "لن ندلي بأي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة".

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وظهر كولاشيناتس المكنى "الدبابة" في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة.

ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير ارسنال كولاشيناتس (26 عاما) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

واشارت صحيفة "ذي صن" ان المعتديين حاولا الوصول الى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

طارد بعدها المعتديان لنحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقا بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

وتابعت "ذي صن" ان اوزيل "المرعوب" وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا الى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة التي أكدت انها استجابت لطلب نجدة نتيجة محاولة سرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "ذكر ان مشتبهين على دراجات نارية حاولا سرقة شخص يقود سيارة".

تابع "نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون اصابات وانتقلا الى مطعم في غولدز غرين حيث تحدث اليهما ضباط الشرطة. لم تحدث اعتقالات والتحقيقات مستمرة".