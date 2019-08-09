يتعاقد نادي وادي دجلة مع التونسي “كابو”

تعاقد مسئولو نادي وادي دجلة التونسي رفيق كابو مع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاماً، لكي يزيد من عدد اللاعبين التونسيين في الدوري المصري، كما أن رفيق كابو وقع عقود انتقاله لنادي وادي دجلة لمدة موسمين قادمين لكي ينضم لكتيبة اللاعبين التونسيين في الدوري المصري بالوقت الحالي.

والدوري المصري الممتاز يضم الكثير من اللاعبين التونسيين مثل ثنائي الزمالك فرجاني ساسي وحمدي النقاز، وعلى معلول لاعب النادي الأهلي، كما أن فريق كابو حضر لمقر نادي وادي دجلة خلال الساعات القليلة الماضية وخضع للكشف الطبي بنجاح لكي ينتهي من جميع إجراءات انتقاله لصفوف الفريق الدجلاوي وصبح لاعباً من ضمن الفريق بشكل رسمي.